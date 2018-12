US-Schauspielerin Julie Bowen (48) wünscht sich eine "Modern Family"-Fortsetzung! Neun Jahre war das blonde Starlet ein Teil der Comedy-Serie. Den Erfolg der Sendung belegen zahlreiche Auszeichnungen und sogar Julie selbst gewann schon zwei Emmys für ihre witzige Darstellung der fürsorglichen Mutter Claire Dunphy. Eigentlich sollte die beliebte TV-Show jetzt eingestellt werden – möglicherweise wird nun aber doch eine elfte Staffel "Modern Family" produziert, wie Julie vermuten ließ!

“Wer weiß? Ich hoffe es und wünsche mir, dass es weitergeht“, äußerte sich Julie in der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live zu den Gerüchten. Die Preisträgerin genieße es, ein Teil von "Modern Family" zu sein. Außerdem falle es ihr schwer, nach so vielen Jahren loslassen zu müssen: “Ich bin furchtbar faul und habe mich schon so sehr an diese Leute gewöhnt. Ich mag sie alle, ich fühle mich wohl bei ihnen und die Kinder sind auch erwachsen", enthüllte die Berühmtheit. Ob die Serie also wirklich weitergeführt wird?

Erst vor Kurzem hatte auch der "Modern Family"-Star Ariel Winter (20) über eine mögliche Fortführung des Familien-Hits spekuliert. Zuletzt seien angeblich die hohen Gagen der Grund für die Absetzung gewesen. Deshalb werde nun mit den Seriendarstellern neu verhandelt.

Getty Images Julie Bowen bei den Emmy Awards, 2012

Getty Images Julie Bowen bei der Baby2Baby Gala von Paul Mitchell, 2018

Getty Images Sarah Hyland, Sofía Vergara, Aubrey Anderson-Emmons, Julie Bowen und Ariel Winter, Emmy Awards 2014

