US-Schauspielerin Ariel Winter (20) macht ihren Fans große Hoffnung! Am Dienstag sprach sie in New York über ihr langjähriges Engagement in der TV-Serie Modern Family und ihr Erwachsenwerden vor der Kamera. Ihre Bewunderer haben vielleicht bald Grund zur Freude, denn die 20-Jährige schließt eine Rückkehr in die erfolgreiche US-Sitcom nicht aus: Spielt Ariel in der elften Staffel wieder ihre Rolle Alex Dunphy?

"Man weiß nie. Es ist gut möglich, dass ich noch einmal in einer Staffel mitspiele und ich denke, davon wären alle begeistert", teilte sie den Gastgebern Kelly Ripa und Ryan Seacrest bei Live! With Kelly and Ryan mit. Die dunkelhaarige Schönheit betonte außerdem: "Wir sind alle sehr gesegnet mit diesem Job!"

Ariels Rolle Alex war Teil der am längsten ausgestrahlten Comedy-Sitcom von ABC Entertainment. Laut Aussage der Produzenten sollte die mit fünf Emmys ausgezeichnete Sendung eigentlich längst von der Bildfläche verschwinden. Die Unterhaltungschefin des Filmstudios dementierte jedoch eine Absetzung auf der letzten TCA Press Tour. Momentan läuft in den USA die zehnte Staffel von "Modern Family", während Sky in Deutschland die neunte sendet.

Amanda Edwards/Getty Images Serien-Cast beim FYC Event für "Modern Family"

247Paps.TV / SplashNews.com Ariel Winter vor ihrem Interview bei "Live! With Kelly and Ryan", 2018

Getty Images Serien-Cast von "Modern Family" bei den 66. Emmy Awards, 2014

