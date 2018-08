Neue Hoffnung für alle Fans von Modern Family! Die erfolgreiche Comedy-Serie soll eigentlich noch in diesem Sommer endgültig enden. Die Produzenten kündigten erst vor wenigen Monaten an, dass es nach der zehnten Staffel nicht mehr weiter gehen soll. Nun scheint es aber so, als hätten die Showrunner ihre Meinung doch noch einmal geändert. Vielleicht wird es im kommenden Jahr eine elfte Staffel geben!

Das verriet die Präsidentin des Filmstudios ABC Entertainment jetzt auf der TCA Press Tour. Demnach hätten die Macher bei der Arbeit an der zehnten Staffel gemerkt, dass die Serie noch viele interessante Geschichten hergebe. Bisher stehe man allerdings erst einmal nur in Verhandlungen über eine mögliche Fortsetzung des Erfolgsformats. Auf eine endgültige Entscheidung werden die Fans also wohl noch ein bisschen warten müssen.

Ein wichtiger Grund für die Absetzung der Serie soll das Gehalt der Schauspieler gewesen sein. Auch darüber müsste bei neuen Folgen nämlich wieder verhandelt werden und immerhin gehören die Hauptdarsteller, wie zum Beispiel Sofia Vergara (46), Ariel Winter (20) oder Ed O´Neill (72), zu den Topverdienern im TV.

Kevork Djansezian/Getty Images "Modern Family"-Cast bei den Screen Actors Guild Awards 2014

Anzeige

Robyn Beck / Getty Images Julie Bowen, Ed O'Neill, Sofia Vergara und Eric Stonestreet aus "Modern Family" am Walk of Fame

Anzeige

VIPix / Splash News Sofia Vergara mit ihrem Ring

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de