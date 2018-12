Chethrin Schulzes (26) offizielles Pärchen-Outing bringt auch die Stars zum Strahlen! Gerade erst teilte die ehemalige Love Island-Perle ein Selfie mit ihrem neuen Freund Marco Mirwald – zum ersten Mal konnte man den Traummann der 26-Jährigen in voller Pracht bestaunen! Vor wenigen Wochen hatte das TV-Sternchen ein gemeinsames Bild der beiden vom Weihnachtsmarkt gepostet, auf dem man Marco allerdings nicht wirklich erkennen konnte. Dass die beiden nun an die Öffentlichkeit gegangen sind, machen auch Chethrins Promi-Freunde stolz – und es regnete Gratulationen in den Kommentaren!

Das erste gemeinsame Selfie als Paar sammelte auf Instagram nicht nur eine Menge Likes, auch die berühmten Kollegen freuten sich mit der Ex-Promi Big Brother-Kandidatin. So textete Insel-BFF Stephanie Schmitz (24): "Ich freue mich von ganzem Herzen für dich, Schatzi!" Auch die diesjährige Kuppelshow-Kandidatin Jessica Fiorini hatte nur liebe Worte für Chethrin übrig: "Wie süß ihr zwei! Ich wünsche euch unendlich viele schöne Momente!" Ex-Bachelor-Kandidatin Katja Kühne (33), die selbst aktuell in einer glücklichen Beziehung ist, fügte noch hinzu: "Alles Gute!"

Doch damit nicht genug! Unter den Likes des Schnappschusses fanden sich noch mehr bekannte Gesichter. So versahen beispielsweise Janine Pink, Pamela Gil Mata, Chany Dakota, Michelle Schellhaas, Julian Evangelos (26) und Jessica Paszka (28) das Pic mit einem Herzchen. Hättet ihr erwartet, dass sich so viele Promis mit Chethrin freuen?

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Love Island, RTL II Stephanie Schmitz und Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatinnen

Michael Timm / face to face / ActionPress Jessica Paszka bei den Duftstars 2018

