Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Mann im ganzen Land? Zum 25. Mal und somit als ein Jubiläumswettbewerb startete der diesjährige Contest "Mister Germany 2019." 1.112 junge Männer hatten sich beworben und wollten den Sieg für sich beanspruchen. Schon beim Einzug der 16 jungen Männer stach jedoch besonders einer aus der Masse hervor. Ein Sachse hat den Titel geholt.

Sasha Sasse aus Leipzig ist der neue Mister Germany. Der 27-jährige "Mister Mitteldeutschland 2018" setzte sich in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen 15 Konkurrenten durch. Die Teilnehmer mussten sich in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit offenem Hemd Publikum und Jury präsentieren. Der 1,85 Meter große Sport- und Fitnesskaufmann, der als Stylist und Model arbeitet, zeigte sich nach der Wahl überwältigt von Glücksgefühlen. Auf den zweiten Platz schaffte es als amtierender "Mister Schleswig-Holstein" Soabre Ouattara, ein 27-jähriger Koch mit ghanaischen Wurzeln. Der jüngster Mister im Bunde war Alexander Speiser. Er erreichte bei dem Contest den dritten Platz. Mit 20 Jahren gehörte der angehende Zahnarzt und "Mister Baden-Württemberg 2018" zu den jüngsten Teilnehmern des Abends.

In der diesjährigen Jury saßen allerhand Prominente, unter anderem der Bachelorette-Gewinner von 2017, David Friedrich (29), Dominik Bruntner (25) als Gewinner des Titels Mister Germany 2017, Designer Julian Stoeckel (31), sowie Anne Julia Hagen (28), Miss Germany 2010 und internationales Model. Letztes Jahr heimste der Polizist Pascal Unbehaun den Titel als schönster Mann Deutschlands ein und hat nun einen würdigen Nachfolger.

Becher/WENN.com David Friedrich bei einer Musical-Premiere

P.Hoffmann / WENN.com Dominik Bruntner beim Megapark-Opening 2018

Clemens Bilan / Getty Images Julian F.M. Stoeckel bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2014

Coldrey,James/ActionPress Anne Julia Hagen beim Raffaello Sommertag 2016



