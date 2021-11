Für die Evas stand die Entscheidung eigentlich fest – und doch durfte der auserwählte Adam bleiben! In der ersten Folge der neuen Staffel von Adam sucht Eva durften sich die nackten Singles erstmals beschnuppern. Während Gisele Oppermann (34) ganz angetan von Falko Ochsenknecht (37) war, knutschten Jay und Giuliana Farfalla (25) bereits rum. Doch ein Adam entpuppte sich als wahrer Yogi: Model Sasha Sasse war mehr mit Meditation und Achtsamkeitsübungen als mit den Evas beschäftigt. Deswegen nominierten die Frauen ihn für den Exit – aber Sasha durfte bleiben!

"Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Du bekommst heute eine zweite Chance", las Sasha seinen Brief vor, nachdem die Evas ihn auf die Abschussliste gesetzt hatten. Für Gisele hatte schon im Vorfeld festgestanden, dass der amtierende Mister Germany nichts in dem TV-Format verloren habe. Ihr Vorwurf: Er sei nur auf sich selbst fokussiert. "Ich finde bestimmte Verhaltensweisen von dir mega-scheiße. Ich habe keinen Bock drauf, dass wir uns näher kennenlernen", warf die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin dem Hottie an den Kopf. Doch jetzt kann Sasha den Single-Ladys erneut zeigen, ob er tatsächlich eine von ihnen näher kennenlernen möchte.

Zuvor hatte Falko gefürchtet, dass die Evas ihn auf die Abschussliste setzen würden. Der Grund: Der Berlin – Tag & Nacht-Darsteller verscherzte es sich mit Gisele. Nachdem sie betont hatte, dass sie den Partyschlagersänger ganz interessant finde, verpasste er ihr einen dicken Korb. "Das ist die falsche Konstellation", stellte Falko klar.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTL2 Sasha Sasse bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

