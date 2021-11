Sasha Sasse ergründet neues Terrain! Der gebürtige Leipziger wurde im Jahr 2019 zum schönsten Mann Deutschlands gekürt: Das Model gewann den Titel Mister Germany. Ab dem 15. November ist der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann in der Datingshow Adam sucht Eva zu sehen. Mit seinem Mister-Germany-Titel wird er bei den Ladys wohl, was seine Optik betrifft, keine große Überzeugungsarbeit leisten müssen. Doch sieht das Sasha selbst auch so?

"Ich glaube, jeder Mensch hat da eine unterschiedliche Wahrnehmung, was Schönheit anbelangt", gab sich Sasha im Interview mit Promiflash ganz bescheiden. Obwohl ihm der Titel viel bedeutet, wolle er in der Nackedei-Show damit sicherlich nicht hausieren gehen. "Ich denke, es ist wichtig, authentisch zu sein und ein großes Herz zu haben", verriet Sasha, womit er stattdessen die Singledamen überzeugen möchte.

Dennoch werden sicherlich einige Ladys viel Gefallen an dem schönen Mister Germany finden. Auch Sasha selbst findet ein optisches Merkmal an sich besonders hervorhebenswert: seine tiefblauen Augen. "Ich mag meine Augen, sie ermöglichen mir eine tiefe Verbindung zu meinem Gegenüber herzustellen", erklärte der Hottie. Ab Montag, 15. November, werdet ihr auf RTL2 sehen, wie die "Adam sucht Eva"-Frauen auf Sasha sowie die anderen Promi-Männer Denny Heidrich (34), Collins Egege, Falko Ochsenknecht (37) und Jay reagieren.

ActionPress Sasha Sasse bei der "Mister Germany"-Wahl im Jahr 2019

RTL2 Sasha Sasse bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva"

RTL Collins Egege, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette Jay, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

