Ariana Grande (25) hat ihre Hymne aller Single-Ladys ausgerechnet zuerst an ihren Ex-Freund geschickt! Vor wenigen Wochen veröffentlichte die erfolgreiche Sängerin ihren Megahit "thank u, next" – das dazugehörige Video brach zuletzt alle Rekorde. In dem Songtext widmete Ari jedem ihrer einstigen Partner einige Zeilen. Auch Pete Davidson (25) wurde in dem Lied erwähnt. Doch wer hätte gedacht, dass sie den Titel vor Release ihrem Ex gezeigt hat!

In einem Interview mit dem Billboard-Magazin offenbarte Ariana jetzt, dass sie das Lied nicht einfach ohne Rücksicht habe veröffentlichen wollen. Ihr sei es sehr wichtig gewesen, dass beispielsweise Pete den Track schon einmal gehört hat, bevor er offiziell überall erhältlich wurde. "Ich wollte niemanden überrumpeln", gab sie ganz offen im Gespräch mit der Zeitschrift zu. Sie habe ihm einfach "thank u, next" vorab zugeschickt.

Pete war Arianas letzter Freund. Die beiden trennten sich im Oktober dieses Jahres urplötzlich – erst wenige Monate vorher hatte sich das Paar noch verlobt. Nicht der einzige Rückschlag für die 25-Jährige, die das Jahr 2018 als ihr bisher schlimmstes beschrieb. Im September war nämlich außerdem ihrer früherer Partner Mac Miller (✝26) völlig überraschend an einer Drogenüberdosis verstorben.

