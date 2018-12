Es weihnachtet sehr – auch bei Sylvie Meis (40). Obwohl in der Heimat der gebürtigen Niederländerin die große Bescherung bereits am 5. Dezember stattgefunden hat, genießt sie auch die anderen Feiertage in vollen Zügen. Egal, ob den Christbaum schmücken, Kekse essen oder klassische Weihnachtsfilme schauen, bei der Blondine gibt es das volle Programm. In einem Interview offenbart die Moderatorin jetzt: Das sind ihre Christmas-Secrets!

Mit Bild hat die Das Supertalent-Jurorin über ihre Weihnachtsroutine gesprochen. "Ich schmücke meinen Tannenbaum jedes Jahr selbst ­– auf High Heels. Zugegeben: Bei den Lichterketten bekomme ich Hilfe", erzählt die Beauty. Trotz leuchtendem Christbaum feiert sie Heiligabend nicht in ihrer Hamburger Heimat. "Den 24. Dezember verbringen meine Eltern, Damian und ich traditionell bei meinem Bruder Daniel und seinem Mann in Amsterdam. Er zaubert jedes Jahr ein fantastisches Menü für uns", verrät die 40-Jährige.

Die Moderatorin ist für ihren knackigen Körper bekannt. Aber kann die Beauty den süßen Weihnachtsleckereien widerstehen? "Gewöhnlich bin ich sehr diszipliniert und ernähre mich gesund. Aber an Weihnachten sündige ich! Mein absolutes Lieblingsgebäck: Zimt­sterne und Vanillekipferl", plaudert die Blondine aus.

Florian Ebener / Getty Sylvie Meis bei "Let's Dance"

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Sylvie Meis beim 13. Dreamball 2018 in Berlin

Anzeige

Timm, Michael Sylvie Meis beim Place to B Influencer Award

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de