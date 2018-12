Sie will sich die Anfeindungen der Küblböck-Familie nicht gefallen lassen! Inzwischen sind drei Monate vergangen, seit der DSDS-Paradiesvogel Daniel Küblböck (33) von Bord eines deutschen Kreuzfahrtschiffs spurlos verschwunden ist. Bis heute ist nicht wirklich klar, was mit dem Sänger passiert ist. Man vermutet, er sei selbst von der Reling gesprungen. Eine ehemalige Weggefährtin Daniels will Mitte Dezember eine Biografie über den Sänger veröffentlichen – doch damit ist dessen Familie ganz und gar nicht einverstanden und wetterte öffentlich böse gegen die Autorin. Nun meldet sich Nicole Prylutzki selbst zu den Vorwürfen zu Wort!

Marianne Küblböck – Daniels Stiefmutter – verurteilte zuletzt auf Facebook den geplanten Buch-Release als "respektlos" und "Geldmacherei". Nun wehrte sich die Schriftstellerin im Interview mit der Zeitschrift IN gegen die üblen Anschuldigungen. "Ich kann die Anfeindungen dieser Menschen nicht verstehen. Ich habe nur Gutes über Daniel geschrieben. Wir waren eng miteinander befreundet und ich möchte seinen Fans mit meinem Buch ein Andenken an ihren Lieblingsstar schaffen", erklärte sie entsetzt.

Mittlerweile erreiche Nicole nicht mehr nur der Unmut von Daniels Angehörigen – auch Fans des TV-Stars sollen sie inzwischen übel angegangen haben: "Es gibt Menschen, die mich beschimpfen und mir das Schlechteste wünschen. Das geht doch echt zu weit. Ich bekomme kaum noch ein Auge zu", klagte die ehemalige Stylistin ihr Leid.

MAGERSTÄDT,HANNES/ActionPress Daniel Küblböck (m.) mit seiner Stiefmutter Marianne und seinem Vater Günther

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Sänger

