Steht damit schon fest, wer die achte Game of Thrones-Staffel überlebt? Bereits seit sieben Jahren flimmert die Fantasy-Serie über die Bildschirme – und hat seitdem nicht nur einen Riesen-Fan-Hype ausgelöst: In knapp 70 Folgen mussten auch unzählige Charaktere teils unerwartet ihr Leben lassen. Wissenschaftler haben nun die Todesfälle der bisherigen Staffel untersucht und sind sich sicher: Die Frauen haben eine bessere Überlebenschance!

Für ihre Studie, die in der Injury Epidemiology veröffentlicht wurde, haben australische Forscher des Instituts für Gesundheitsinnovation der Macquarie University in Sydney die beliebte Serie analysiert. Das Ergebnis: Von 360 wichtigen Charakteren seien bereits rund 56 Prozent verstorben. Die Experten kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass Frauen, die einen hohen Geburtsstatus und keine große Bedeutung innerhalb der "Game of Thrones"-Welt haben, eine bessere Überlebenschance hätten. Männer, die in der finalen achten Staffel noch zu sehen sind, sollten sich in acht nehmen: Männliche Charaktere, die prominent zu sehen sind, einen geringen Geburtsrang haben und ihren Verbündeten treu bleiben, seien in großer Lebensgefahr.

Die Studie fand außerdem heraus, dass die meisten Rollen durch Verletzungen am Hals oder Kopf sterben. Die Überlebenszeit von neuen Charakteren reiche von elf Sekunden – ein Rekord des schnellsten Ablebens bei "GoT" – bis hin zu 57 Stunden und 15 Minuten. Durchschnittlich würden es die Rollen allerdings 29 Stunden schaffen, in den fiktiven Königreichen zu überleben. Bedeuten diese Erkenntnisse entsprechend, dass für Jon Snow, Jaime und Tyrion Lannister sowie Bran Stark das Ende naht?

SIPA PRESS / Action Press Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

WENN.com Theon Greyjoy (Alfie Allen) und Sansa Stark (Sophie Turner) in "Game of Thrones"

WENN.com Sean Bean als Eddard Stark in "Game of Thrones"

