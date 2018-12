Ashley Grahams (31) Kurven brauchen keine Hilfsmittel. Das wohl berühmteste Plus-Size-Model der Welt gilt als sexy Verfechterin von positivem Körpergefühl. Bodyshaming trifft bei ihr auf taube Ohren. Das Model ist aber selbst unter eingefleischten Fans noch für eine Überraschung gut. Mit neuen Kurven-Pics beweist Ashley jetzt: Auch Frauen mit Übergröße sind ohne einzwängende Unterwäsche bildhübsch. Egal ob Brust oder Bauch – Ashleys Rundungen sind hundertprozentig natürlich.

Das Model wollte mit den Fotos auf Instagram eigentlich für eine neue Foundation werben. Die 31-Jährige postete dafür mehrere Aufnahmen von einem Pressetermin. Sie trug ein hautenges, rotes Kleid mit Spaghettiträgern. Der tiefe V-Ausschnitt rückte selbst im Liegen ihren Busen perfekt in Szene. So perfekt, dass ein Fan neugierig wurde. "Deine Brüste setzen die Schwerkraft außer Kraft! Verrate uns dein Geheimnis", schrieb die Frau in den Kommentaren. "Es ist das Kleid", antwortete das Model. Ashley verriet: Weder BH, formende Unterwäsche oder Klebeband haben zum Erfolg dieses Outfits beigetragen.

Auch die anderen Fotos in dem Post bewiesen, dass das Dress Ashley wie angegossen passte. Das Outfit kam sogar so gut an, dass es das eigentliche Werbeobjekt, die Foundation, überschattete. "Ehrlich gesagt, ist mir das Produkt sogar egal, aber wo hast du das Kleid her?", fragte ein Fan.

