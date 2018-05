Ashley Graham (30) ist eine Style-Queen – eigentlich! Das weltweit erfolgreichste Curvy-Model beweist immer wieder echte Fashionista-Qualitäten, doch in diesem Fall scheint sie sich in der Größe ein wenig vergriffen zu haben: Ashley snapt sich bei den Vorbereitungen für ein Fotoshooting und trägt dabei ein ziemlich enges Oberteil, das ihr Dekolleté extrem in die Höhe schnürt. Doch nicht nur das: Die corsagenartige Lederbekleidung ist so körperbetont geschnitten, dass ihre Brüste ganz schön gequetscht werden – ob das nicht weh tut?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de