Als Miley Cyrus (26) am Donnerstag das Londoner Hotel Corinthia verließ, sah sie nicht nur umwerfend aus – sondern war auch mehr sie selbst denn je. Denn das elegante, schwarze Ensemble gehört offensichtlich zu ihren Lieblings-Looks. Nachdem sie sich Zeit für ihre Fans genommen hatte, enthüllte Miley im Netz: Ein ähnliches Outfit hatte sie vor ungefähr 20 Jahren quasi schon einmal getragen!

Der schwarze Chanel-Rock hätte nicht kürzer sein können, aber auch nicht cooler: Mit einer sportlichen Steckschnalle passte er perfekt zur kleinen Chanel-Sporttasche, die die Sängerin über der Schulter trug. Der ebenfalls schwarze Rollkragen-Body von Wolford und die ledernen Overknees verdeckten das, was noch zu verdecken war – allerdings höchst stilvoll.

Und dass Miley sich in diesem Outfit so richtig wohlfühlte, bewies sie mit einem Foto in ihrer Instagram-Story: Auf dem Pic trug sie als kleines Mädchen eine fast identische Kombination. "Gleiches Mädchen. Kürzerer Rock", kommentierte sie die Collage. Die Musikerin präsentierte ihren Followern aber nicht nur diesen süßen Vergleich: Sie postete auch noch einen Schnappschuss, auf dem ihre Nippel durch den Rollkragen-Body blitzen.

