Palina Rojinski (33) hat Mumm – und flößt Nikeata Thompson (38) ordentlich Respekt ein! In der TV-Show Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt bestand Palina eine halsbrecherische Challenge: Die Moderatorin sollte während eines Paragliding-Fluges in 1.200 Metern Höhe einen Cocktail mixen. Natürlich unter erschwerten Bedingungen: Der Profi-Paraglider ließ den Gleitschirm nicht einfach so dahinschweben, sondern sorgte dafür, dass er sich inklusive Besatzung ganze 66 mal überschlug. Dass Palina diese spektakuläre Aufgabe meisterte, ist für TV-Kollegin und BFF Nikeata unglaublich!

Zwar konnte die gebürtige Russin nach den Saltos nicht mehr an sich halten und musste sich vor laufender Kamera übergeben – Nikeata ist trotzdem total beeindruckt: "Oh Gott, ich hab's gesehen. Palinski? Ich liebe dich für deinen Mut und für deine Art und Weise, einfach mit allem umzugehen und dich zu trauen", richtete sich die professionelle Tänzerin im Promiflash-Interview bei der 1Live-Krone an ihre gute Freundin. Gekniffen hätte Palina vermutlich niemals: "So ist sie. Sie hat Bock und sie hat keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. [...] Sie sieht aus wie eine Porzellanpuppe, aber ist tough wie so ein Arnold."

Hätte Nikeata selbst nicht auch mal Lust auf so einen waghalsigen Sprung? "Nee, da bin ich raus. Ich habe Höhenangst, bin so ein richtiger Schisser", gestand die 38-Jährige und erklärte weiter: "Ich bin zwar tierisch laut und lebensfroh, aber ich erlebe so viele positive Dinge – ich muss nicht irgendwo runterspringen."

Instagram / palinski Palina Rojinski bei ihrem Paragliding-Flug für "Das Duell um die Welt"

Getty Images Nikeata Thompson und Palina Rojinski, "Got to Dance" 2014

Getty Images Palina Rojinski und Nikeata Thompson, Juli 2015

