Wer konnte "Das Duell um die Welt" für sich entscheiden?

Die Spannung hätte kaum größer sein können: In der finalen Folge der zwölften Staffel von "Das Duell um die Welt" trafen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) erneut aufeinander, um herauszufinden, wer sich diesmal den begehrten Titel "König der Welt" sichern wird. Bis zum letzten Moment blieb das Duell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der letzten Reise stand es 3:3 – ein Gleichstand, der alles auf das große Finalspiel ankommen ließ. Zunächst traten die beiden Kontrahenten in der Disziplin "Dinge in Dinge werfen" gegeneinander an. Über fünf Runden, bei denen die Distanz stetig zunahm, setzte sich Klaas mit beeindruckender Präzision durch. Doch im finalen "Der Große Preis von Biathlon" – einer Mischung aus Kartfahren und Schießen – wendete sich das Blatt: Joko bewies Nervenstärke und entschied das Duell letztendlich für sich.

Wie gewohnt stellten sich die Promis aus Team Joko und Team Klaas abenteuerlichen Herausforderungen rund um den Globus. Team Joko zog es nach Slowenien und Polen: Katrin Bauerfeind (42) musste sich in einem labyrinthartigen Tunnelsystem einer alten Bleimine zurechtfinden – erst bei schwachem Licht, dann in völliger Dunkelheit. Trotz der erschwerten Bedingungen gelang es ihr, den Ausgang zu finden und den Länderpunkt zu sichern. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) bewies unter Wasser seinen Mut: In Polen befreite er sich in zwölf Metern Tiefe erfolgreich aus einer Zwangsjacke. Auch Team Klaas hatte es nicht leicht: Felix Kroos raste in Lettland in einem Rollanzug mit knapp 90 km/h eine Bobbahn hinab, während Icke Dommisch in Tokio eine schmerzhafte Erfahrung machte – Bodybuilderinnen verpassten ihm in einer Bar mehrere Backpfeifen.

Nach ihrem gemeinsamen Triumph in einer ihrer anderen Erfolgsshows "Joko & Klaas gegen ProSieben" ließen sich die beiden Showmaster eine äußerst kreative Bestrafung für ihren Sender einfallen. Der Name ihres Heimatsenders ProSieben wurde für eine Woche in ProAcht umgewandelt – ein Streich, der auf allen Social-Media-Plattformen und sogar im Senderlogo umgesetzt wurde. In einem Video auf Instagram erklärten die zwei mit schadenfrohem Grinsen die Hintergründe. "Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen – die Welt ist verwirrt, alles steht Kopf", scherzte Joko. Klaas ergänzte: "Der Spaß kommt eigentlich erst mit dem unverhältnismäßigen Aufwand, den man betreiben muss." Ab 20:08 Uhr wurde der Gag offiziell – sehr zur Freude der Zuschauer.

Joyn/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", Januar 2025

ProAcht/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt mit dem ProAcht-Logo

