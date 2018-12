Darum sind Philipp Stehler (30) und Antonia Elena so ein Traumpaar! Lange Zeit hielten der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und die Influencerin sich zurück, was das öffentliche Ausleben ihrer Liebe angeht – mittlerweile posten die Turteltauben allerdings regelmäßig süße Pärchenbilder von sich. Erst kürzlich richtete der TV-Hottie sogar via Social Media eine Liebeserklärung an seine Freundin! Die beiden scheinen megahappy miteinander zu sein. Doch warum funktioniert es zwischen ihnen so gut? Im Promiflash-Interview bei der SpreadCon by Spreadvertise verriet Philipps BFF, die Influencerin Leslie Huhn, nun ihre Theorie dazu!

"Ich bin sehr froh, dass er jemanden gefunden hat, der zu ihm passt", freute sich die Netz-Beauty für ihren Kumpel und fügte hinzu: "Sie teilen ja zusammen die gleiche Leidenschaft – beide sind im Fitnessbereich sehr gut aufgestellt." Zudem bemühe sich Philipp sehr um seine Liebste. "Er ist ein Traum von Mann, weil er einfach versucht, ihr alles möglich zu machen", schwärmte die hübsche Blondine. Und umgekehrt stärke Antonia ihm stets den Rücken.

"Aus meiner Sicht: Die haben sich gesucht und gefunden", fasste Leslie das Glück der beiden zusammen. Sie freue sich schon darauf, Toni näher kennenzulernen. Aktuell sind der Reality-TV-Darsteller und die Bloggerin zusammen im Ski-Urlaub. Glaubt ihr ebenfalls, dass die gemeinsame Gym-Leidenschaft die Beziehung von Philipp und Antonia stärkt? Stimmt ab!

Michael Gottschalk/Getty Images for SpreadCon Influencerin Leslie Huhn, Dezember 2018

Instagram / philipp_stehler Antonia und Philipp, Dezember 2018

Instagram / antoniaelena.officia Antonia Elena und Philipp Stehler

