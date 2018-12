Der Bachelor verspricht, in diesem Jahr noch spannender zu werden als je zuvor! Erst vor knapp eineinhalb Wochen verkündete RTL groß: Andrej Mangold (31) ist der neue Rosenkavalier, der ab 2. Januar Schnittblumen an seine auserwählten Kandidatinnen vergeben wird. Vor laufender Kamera wird der ehemalige Profi-Basketballer mehrere Wochen lang nach der Richtigen suchen – doch mit den knapp zweistündigen Folgen ist es dieses Mal nicht genug: Im Anschluss an jede Episode veröffentlicht der Sender eine Sondersendung, in der die Mädels so richtig ablästern können!

Das verkündete das Medienhaus nun auf seinem Instagram-Account: "Eine absolute Rosen-Neuheit: Ab dem 02. Januar gibt es im Anschluss an jede Bachelor-Folge [...] die neue Show 'Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen' zu sehen!", schrieb RTL zu einem Foto – und dieses verriet auch gleich, wer das Format moderieren wird: Frauke Ludowig (54), die schon in den vergangenen Jahren die Reunion nach der letzten Rose angeführt hatte. Die neue Reihe soll jedoch nicht im TV ausgestrahlt werden, sondern auf der Streaming-Plattform tvnow zu sehen sein. Welche Ladys dort nach jeder Episode auftreten werden, ist jedoch noch nicht klar.

Moderations-Profi Frauke hatte schon vor wenigen Tagen verraten, dass die diesjährige Staffel für sie besonders spannend wird: "Ich bin sehr involviert, noch mehr als in den letzten Jahren!", schmunzelte sie im Promiflash-Interview Anfang Dezember. Freut ihr euch über das Spezial? Stimmt unten ab.

