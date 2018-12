Daniela Katzenberger (32) beweist mal wieder, dass sie Humor hat! Ihre TV-Karriere begann vor fast zehn Jahren in der Sendung Auf und davon – Mein Auslandstagebuch und in ihrer eigenen Reality-Show Daniela Katzenberger – natürlich blond. Damals sah die Frau von Lucas Cordalis (51) aber noch ein bisschen anders aus als heute! Mittlerweile ist die 32-Jährige zu einem natürlicheren Look übergegangen. Im Netz scherzt Dani jetzt über ihre extreme Veränderung!

Auf Instagram postete die Kultblondine ein altes Foto von sich aus dem Jahr 2010. Auf dem Pic zieht die jüngere Dani eine ulkige Grimasse, über die die Katze sich in ihrem Beitrag lustig macht: "Mein Gesichtsausdruck, wenn ich Bilder von früher sehe", witzelt die Mutter von Sophia Cordalis (3). Wie aus ihren beigefügten Hashtags #Team Brathähnchen und #Team Tussi-Toaster hervorgeht, amüsiert die Beauty sich wohl am meisten über ihre damalige Mega-Bräune. Auch über ihre aufgemalten #Stirnaugenbrauen muss die Mallorca-Auswanderin mittlerweile lachen.

Ihre Fans sind ebenfalls froh über Danis Stilwechsel: "Bist du's wirklich? Du siehst heute so viel besser aus" und "Auf dem alten Bild siehst du aus wie 50 und jetzt endlich ganz normal und schön natürlich", versicherten ihr zwei Follower in den Kommentaren.

