Die Festtage stehen vor der Tür und da wollen nicht nur die Weihnachtsgeschenke ordentlich verpackt sein! Fernsehstar Nazan Eckes (42) plant bereits fleißig für die besinnliche Zeit und hat so einiges vor: Ein schmackhaftes Menü, Aktivitäten für Groß und Klein – und auch ihr Weihnachts-Outfit will sie keinesfalls dem Zufall überlassen. Dabei kann es für die beliebte Moderatorin im Hinblick auf die Unterwäsche gar nicht schön genug sein!

Im Interview mit Gala lässt Nazan ihrer Dessous-Schwärmerei freien Lauf: "Ich setze, ehrlich gesagt, immer auf schöne Unterwäsche. Ich liebe das. Erst wenn darunter alles so schön ist wie das Outfit darüber, fühle ich mich richtig wohl in meiner Haut", plauderte die Deutsch-Türkin aus. Kein Wunder also, dass sie auch in Sachen Geschenkideen sofort an die Wäscheschublade denkt: "Mein persönliches Highlight sind Bodys. [...] Darüber freut sich jede Frau und der Mann natürlich auch", ist sich die seit zehn Jahren an Julian Khol (39) vergebene Lady sicher.

Auch Nazan selbst wurde schon des Öfteren in Bodys abgelichtet – kein Wunder: Die verführerischen Einteiler gehören zu ihren Unterwäsche-Favoriten. "Kann man übrigens auch prima unter einem schwarzen Anzug tragen. Viel zu schön, um nur darunter getragen zu werden", findet die 42-Jährige.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, Moderatorin

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes und Julian Khol

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, RTL-Bekanntheit

