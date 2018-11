So verknallt sind Nazan Eckes (42) und Julian Khol (38) nach wie vor! Seit über zehn Jahren sind die Turteltauben nun schon ein Paar – seit sechs Jahren auch offiziell Mann und Frau. Ihr Liebesglück perfektionierten die beiden dann mit ihren gemeinsamen Sprösslingen Lounis (4) und Ilyas (1). Doch sind die zwei auch heute noch so verliebt wie am Anfang? Tatsächlich berichteten Nazan und Julian nun, dass sie immer noch total verrückt nacheinander sind!

Gegenüber Gala erklärte Nazan jetzt, dass sie ihrem Julian sogar jeden Tag Komplimente mache! "Ich mag Julians wilde Wuschelhaare gerade sehr. Und seine Augen mag ich auch unglaublich gern", verriet die 42-Jährige, stellte aber klar: "Ich will ihn aber nicht aufs Äußerliche reduzieren, denn hinter diesen schönen Augen steckt noch so viel anderes Schönes."

Auch Julian sage seiner Liebsten täglich, wie wunderschön er sie finde – egal in welcher Lebenslage: "Die meisten Komplimente bekomme ich von Julian, wenn ich gerade mal drei Stunden geschlafen habe, die Augenringe tief sitzen und die Haare zu Berge stehen", erzählte Nazan weiter. Damit sei ihr Tag dann jedes Mal gerettet. Hättet ihr gedacht, dass sie nach zehn Jahren Ehe noch so verknallt sind?

Instagram / eckes.nazan Ilyas und Lounis, die Kinder von Nazan Eckes und Julian Khol

Andreas Rentz/Getty Images Nazan Eckes und ihr Mann Julian Khol in Berlin

Getty Images / Clemens Bilan Julian Khol und Nazan Eckes beim Bambi 2015

