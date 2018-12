Aller Anfang ist schwer – das weiß wohl auch Frank Thelen (43). Der Die Höhle der Löwen-Investor ist mittlerweile ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer und punktet in dem Vox-Format immer wieder mit seiner geballten Expertise in Sachen Marketing und Vertrieb. Doch so glanzvoll seine Karriere heute auch sein mag, in seiner Jugend brillierte der Geschäftsmann nicht unbedingt durch Top-Leistung. Der 43-Jährige verriet nun: Die Schulzeit war für ihn ziemlich hart.

In der neuen Sendung "Der Vertretungslehrer" versucht Frank, den Schülern eines Gymnasiums in Königswinter Freude am Lernen zu vermitteln. Die hatte ihm als Schüler damals oft gefehlt, wie er in einem RTL-Interview im Vorfeld der Ausstrahlung erklärte: "Ich bin nie gern in die Schule gegangen. Ich war nicht besonders beliebt und konnte mit dem Frontalunterricht nichts anfangen." Kurz vor seinem Schulabschluss flog der heutige Erfolgsunternehmer sogar von der Schule, verriet er in dem TV-Format.

Für den TV-Löwen war das Projekt eine ganz besondere und schöne Erfahrung. "Die Vertretungsstunde hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch ich habe viel daraus mitnehmen können", schwärmte er. Nichtsdestotrotz wolle er sich weiterhin auf seine unternehmerischen Fähigkeiten konzentrieren. "Aber wer weiß, eventuell werde ich wie der chinesische Gründer von Alibaba Jack Ma, in meiner zweiten Karriere doch noch Lehrer", witzelte Frank.

MG RTL D / Bernd-Michael Maure Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen" beim Pitch von "Frittenlove"

Getty Images Frank Thelen, Investor

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der Sendung "Der Vertretungslehrer"

