Von Riverdale nach Greendale! Die Rolle der hübschen und klugen Betty Cooper scheint Lili Reinhart (22) auf den Leib geschneidert. Doch eigentlich sollte der Part an eine andere Blondine gehen. Zum Glück ist diese dem Archie-Comic-Universum erhalten geblieben. Doch statt in Riverdale besucht sie nun im Nachbarstädtchen Greendale die High School. Und ihre Story ist noch ein klein wenig düsterer als "Riverdale". Sie spielt die Teenage-Hexe in der Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina": Fast wäre Kiernan Shipka (19) als Betty Cooper in "Riverdale" gelandet!

Diese überraschende Enthüllung machte jetzt Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa im Interview mit Entertainment Weekly. Dem war die heute 19-Jährige bereits in der Kult-Serie "Mad Men" als Don Drapers Tochter Sally aufgefallen und bei der Besetzung von Betty Cooper dachte er sofort an sie. Die Rolle ging schließlich an Lili, doch Kiernan blieb den Casting-Agenten im Hinterkopf. Als dann CAOS ebenfalls an Netflix ging, erinnerte man sich an den Jungstar. "Es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Script", erinnert sich Aguirre-Sacasa. "Aber für mich war sofort klar, 'Okay, sie ist Sabrina, ich schreibe das für Kiernan."

Für ihn war sie einfach die richtige Schauspielerin im perfekten Alter und an dem passenden Zeitpunkt in ihrer Karriere. Und auch die Richtige, um sich den Herausforderungen der nicht ganz ungruseligen Mysteryserie zu stellen. "Ich würde sagen, sie war mit Sicherheit meine erste Wahl", ließ der Agent verlauten.

Getty Images Kiernan Shipka bei der Premiere von "The Chilling Adventures of Sabrina"

Getty Images Der "Riverdale"-Cast beim CW Network-Event in London

Chris Delmas/AFP/Getty Images Kiernan Shipka bei einer BAFTA-Party 2017

