Tom Wlaschiha (48) hat mal wieder eine supercoole Rolle abgestaubt! Der deutsche Schauspieler ist nicht nur in seiner Heimat erfolgreich, sondern auch international: So verkörperte er unter anderem eine längere Nebenrolle in dem Welterfolg Game of Thrones! Und das ist nicht die einzige superbekannte Serie: Tom wird bald in der neuen Staffel von Stranger Things zu sehen sein! Im Promiflash-Interview sprach er jetzt über seine Figur.

Bei der Deutschland-Premiere der neuen Marvel-Serie "Moon Knight" im Bode Museum erzählte Tom diese Woche: "Die Staffel wird natürlich der Hammer! Die erscheint ja in zwei Teilen... Ein Erzählstrang spielt in Sibirien und da bin ich unterwegs und spiele da einen Wärter in einem russischen Gefängnis, Dmitri." Weiter schilderte der Serien-Star: "Das wurde in Litauen gedreht und in Atlanta. Das war etwas ganz Besonderes und hat viel Spaß gemacht."

Im Trailer zur kommenden vierten Staffel war bereits zu sehen, dass die Story einen Zeitsprung von etwa anderthalb Jahren macht. Die Teenie-Truppe rund um Eleven (Millie Bobby Brown, 18) wird sich wieder mit einer Menge Horror und Drama herumschlagen müssen – und mit der Frage, ob ihr Ziehvater, Chief Jim Hopper (David Harbour, 46), vielleicht noch lebt. Der erste Teil der vierten Staffel startet am 27. Mai 2022. Am 1. Juli 2022 geht es dann weiter mit Part zwei. Werdet ihr einschalten? Stimmt ab!

