Fiel Tom Wlaschiha russische "Stranger Things"-Rolle schwer?

Konnte sich Tom Wlaschiha (49) leicht in seine Stranger Things-Figur hineinversetzen? Am Freitag hat das Warten endlich ein Ende: Nachdem Ende Mai bereits der erste Teil der vierten Staffel auf Netflix erschienen war, können Fans nun auch die letzten beiden Episoden streamen. Eine wichtige Rolle spielte in der neuen Staffel auch der in Sachsen geborene Schauspieler. So verhalf er Hopper (David Harbour, 47) beispielsweise vorübergehend zur Flucht aus dem sowjetischen Gefängnis. Im Promiflash-Interview verriet Tom nun, wie er mit seiner Rolle als Gefangenenwärters zurechtkam.

"Ich hatte das Glück, da ich in der DDR aufgewachsen bin, dass ich acht Jahre Russisch in der Schule hatte", begann der 49-Jährige im Promiflash-Interview zu erzählen. Deshalb sei es ihm auch nicht schwergefallen, für seine Figur einen russischen Akzent anzunehmen oder sich komplett auf Russisch zu unterhalten. In der Schule habe er damals zwar immer geglaubt, dass er mit diesen Sprachkenntnissen wenig anfangen könnte, aber tatsächlich sei es nun sehr nützlich gewesen. "Was zeigt uns das? Es ist nie was für umsonst", scherzte Tom.

Die Dreharbeiten für die Mystery-Serie habe er außerdem sehr genossen. "Ja, das ist toll. Ich meine bei so großen Serien, das ist wirklich ein riesiges Set. [...] Wir haben in Litauen und Atlanta in den Studios gedreht. Es war eine tolle Zeit", erinnerte sich Tom im Promiflash-Interview zurück. Anders als bei seinen Co-Stars habe es am Set allerdings nicht viel zu lachen gegeben.

Anzeige

Getty Images Tom Wlaschiha, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tom Wlaschiha im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tom Wlaschiha, Natalia Dyer und Charlie Heaton bei der Premiere von "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de