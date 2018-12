Plötzliche Trennung bei Alexis Ren (22) und Alan Bersten (24)! So schnell die Liebe des Dancing with the Stars-Traumpaares kam, so schnell scheint sie auch wieder zerbrochen zu sein. Das "Sports Illustrated"-Model und der Profitänzer hatten sich im September bei der amerikanischen Ausgabe der Tanzshow kennengelernt. Doch nun ist schon wieder alles aus: Die einstigen Turteltauben haben sich getrennt, wie Alexis nun bekannt gab.

Unter einem Instagram-Post, auf dem Alexis allein in Tokio zu sehen ist, hatte ein User gefragt, ob ihre Beziehung zu Alan vorbei sei. Darauf antwortete die 22-Jährige: "Gefühle sind nicht schwarz und weiß und das Leben ebenso wenig. Wir konzentrieren uns auf unsere Karriere und wachsen als Individuen. Er ist eine tolle Person und ich bin dankbar, dass er in mein Leben gekommen ist." Der Tänzer gehe nun seinen eigenen Weg – Alexis respektiere das.

Insider wollen wissen, wie es zu der Trennung der beiden gekommen ist. "Alexis hat in Japan gearbeitet und Alan ist in Los Angeles bei Proben für die DWTS-Tour. Es ist also schwierig zu daten, wenn man in verschiedenen Ländern ist", plauderte eine Quelle gegenüber People aus. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber offenbar nicht: "Sie kümmern sich jedoch sehr umeinander und sind weiterhin eng befreundet und reden regelmäßig. Was auch kommt, sie wollen immer im Leben des anderen bleiben."

Instagram / alexisren Alexis Ren und Alan Bersten, Oktober 2018

Twitter / Alexis Ren Alexis Ren, Model

Instagram / alexisren Alan Bersten und Alexis Ren, September 2018

