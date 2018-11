Alexis Ren (21) hat's voll erwischt! Gemeinsam mit Schauspieler Alan Bersten nimmt die Beauty aktuell an der Tanzshow "Dancing with the Stars" teil. Die beiden haben es sogar schon bis ins Halbfinale geschafft! Bis zu diesem Punkt zu kommen, war harte Arbeit für das Duo – die vergangenen Wochen über postete das Model nur noch aus dem Tanzstudio, wo sie und ihr Partner täglich mindestens sechs Stunden für ihre Auftritte trainierten. Bei so viel Zweisamkeit und Körperkontakt ist es eigentlich kein Wunder, dass es nun zwischen Alexis und Alan gefunkt hat!

"Es ist so einfach, Zeit mit dir zu verbringen und Spaß zu haben und sich dabei um nichts anderes zu sorgen [...]. Ich habe Gefühle für dich. Und ich denke, dass ich dabei bin, mich in dich zu verlieben", gestand Alan Alexis in der "Dancing with the Stars"-Folge vom vergangenen Montag und stahl anschließend sogar einen Kuss von ihr – vor laufenden Kameras! Der 21-Jährigen geht es ganz genauso, wie sie bereits in der Folge von letzter Woche enthüllte: "Ich fange an, Gefühle für Alan zu entwickeln. Ich habe es zwar nicht kommen sehen, aber es passierte sehr schnell", berichtete die hübsche Brünette.

Ihre Fans sind von diesen Neuigkeiten hin und weg – Alexis' Follower überschlagen sich auf ihrem Instagram-Kanal beinahe vor Freude: "Na endlich! Ihr seid so süß zusammen, das macht mich so glücklich", und "Ihr seid einfach das perfekte Paar", kommentieren zwei User ein Pic von den beiden.

Instagram / alexisren Alan Bersten und Alexis Ren, September 2018

Neilson Barnard/Getty Images for Entertainment Weekly Alan Bersten, Schauspieler

Instagram / alanbersten "Dancing with the Stars"-Kandidaten Alan Bersten und Alexis Ren

