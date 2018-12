Seit über 13 Jahren sind sie glücklich verheiratet! Bei öffentlichen Auftritten achten Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) zwar stets darauf, der strengen Hofetikette zu entsprechen. Dass das royale Paar privat aber auch anders kann, zeigt jetzt eine romantische Liebeserklärung des britischen Thronfolgers an seine zweite Ehefrau. Charles schrieb am 9. April 2005 einen gefühlvollen Brief an seine Herzdame – am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit.

"Du, meine Liebe, du bist anders" , schwärmt der Prinz in dem Schreiben, das dem britischen Express vorliegt. Er nennt die Herzogin liebevoll "mein Zuckerwürfelchen" und gibt zudem Einblicke in die gemeinsamen Gesprächsthemen. Der passionierte Umweltschützer sei superhappy, mit Camilla stundenlang über biologisch abbaubare Produkte plaudern zu können, ohne das Gegenüber zu langweilen.

Beinahe hätte es mit ihrer Traumhochzeit nicht geklappt, denn ausgerechnet kurz vor dem Tag der Trauung war Camilla krank geworden. Trotz einer starken Sinusitis meisterte sie nach jahrelanger öffentlicher Ablehnung den Gang zum Altar und gab ihrem Liebsten zunächst im Rathaus von Windsor das standesamtliche Jawort. Die kirchliche Trauung folgte in St George's Chapel.

