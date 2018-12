Einfach wow, diese Frau! Victoria's Secret-Engel Candice Swanepoel (30) präsentierte sich am vergangenen Samstag am Strand von Miami in einem knappen Bikini, der einen Blick auf ihren makellosen Körper preisgab. Sixpack, Knack-Po, straffe Haut – kaum zu glauben, dass das Topmodel erst vor fünf Monaten sein zweites Kind, Ariel Nicoli, zur Welt brachte. Offenbar wird Candice von ihren Kids gut auf Trab gehalten.

"Wenn man sich um zwei Kinder kümmern muss, kommt man schnell wieder in Form", scherzte sie zuletzt noch gegenüber E! News. Die Geburt ihres zweiten Sohnemanns sei zwar deutlich einfacher gewesen, als die Erste, jedoch sei die Gesamtsituation schwieriger: "Es ist wirklich harte Arbeit, aber die Liebe zwischen ihnen zu sehen, ist einfach unglaublich!", schwärmte Candice.

Doch allein der Fulltime-Job als Mama reiche nicht aus, um wieder in Form zu kommen, gab die Laufsteg-Schönheit zu. Neben der Betreuung seiner Kinder hält sich das südafrikanische Model an einen knallharten Trainingsplan. Der beinhaltet vier Work-outs pro Woche – darunter Ausdauer-, Cardio- und Gewichtstraining. Ihren harten Gym-Erfolg konnte die 30-Jährige jedoch erst vor Kurzem bei der Victoria’s Secret Fashion Show feiern.

Instagram / angelcandices Model Candice Swanepoel und ihr Baby Ariel

Splash News Candice Swanepoel am Strand von Miami

Noam Galai/Getty Images Tomodel Candice Swanepoel bei der Victoria's Secret-Show 2018

