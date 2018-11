Atemberaubendes Comeback von Zweifachmama Candice Swanepoel (30)! Nach Sohnemann Anaca brachte das Topmodel im vergangenen Juni seinen zweiten Spross Ariel zur Welt. Monatelang hatte die Schönheit ihre Fans mit dem Anblick ihres kugelrunden Bäuchlein verzaubert. Inzwischen ist das Model aber wieder schlank wie eh und je. An ihrem After-Baby-Body hat die Ikone in den vergangenen Wochen hart gearbeitet – und zwar für diesen einen Auftritt: Fünf Monate nach der Geburt schwebte Candice jetzt über den Victoria's Secret-Laufsteg!

Keine Spur von Babypfunden! Am Donnerstag hatte die Freundin des brasilianischen Models Hermann Nicoli (36) wieder die Ehre, für die Lingerie-Marke als Engel auf der Bühne zu stehen. Mit ihrem Walk in den heißen Dessous und den legendären Flügeln bewies Candice, dass sie ihre Figur nach der Schwangerschaft längst wieder zurückhat. Ob im pinken Spitzen-Korsett oder eingeschnürt in sexy Lederriemen – die Südafrikanerin war in jedem ihrer Outfits ein echter Hingucker!

Während Candice wohl noch häufiger über den legendären Catwalk des Labels schreiten wird, war die diesjährige Show für ihre Kollegin Adriana Lima (37) der letzte Auftritt als Engel. Nach stolzen 17 Jahren wird die Brasilianerin in Zukunft nicht mehr für das Dessous-Unternehmen laufen.

