In wenigen Tagen ist es bereits einen Monat her, dass die traurige Nachricht die Runde machte: Am 17. November verlor Jens Büchner den Kampf gegen den Lungenkrebs. Der Kultauswanderer wurde nur 49 Jahre alt und hinterließ neben seiner Ehefrau Daniela (40) drei Stiefkinder und fünf leibliche Kinder. Der Verlust ist für seine Angehörigen ein schwerer Schlag. Im Netz erinnert nun seine Tochter Jenny an ihren geliebten Vater!

"Und manchmal wird mir ganz plötzlich bewusst, dass ich dich wirklich nie mehr wiedersehen werde. Du fehlst mir so unendlich" – diese emotionalen Worte sind in der Instagram-Story der Zweifachmama zu lesen. Besonders tragisch: Jenny hatte nur wenige Tage vor dem Tod ihres Papas ihr Kind zur Welt gebracht. In einem älteren Post hatte die junge Frau verraten, dass Jens noch mitbekommen habe, dass ihr Baby Carl heißt. Persönlich kennengelernt haben soll der Mallorca-Tausendsassa den kleinen Mann aber nicht mehr.

Jens' jüngste Kinder sind die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani, die 2016 geboren worden sind. Die beiden schenken Mama Daniela Trost und Kraft in dieser schweren Zeit. "Die Routine mit ihnen hilft ihr. Sie in den Kindergarten bringen, sie wieder abholen, einkaufen gehen", hatte ihr Manager vor Kurzem im RTL-Interview erklärt.

Instagram/_jenny_______ Jenny und Jens Büchner

Anzeige

Star Press / Mapaze Jens Büchners Töchter Jenny und Jessica auf dem Weg zu seiner Trauerfeier

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna und Diego

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de