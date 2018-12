Giovanni Zarrella (40) beweist mal wieder, was für ein Romantiker er ist! Die Liebesgeschichte des Musikers und seiner Partnerin Jana Ina (42) klingt wie aus dem Märchen. Bereits seit 13 Jahren ist das Ehepaar verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder – einen Jungen und ein Mädchen. Anlässlich Jana Inas 42. Geburtstags lässt Giovanni ihren gemeinsamen Lebensweg in einer rührenden Botschaft Revue passieren!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Brosis-Sänger eine zauberhafte Nachricht an seine Frau: "Jana Ina, meine Königin, heute ist dein Geburtstag", begann er seine Liebeserklärung. "Danke für jeden Tag an deiner Seite, du bist wundervoll", versicherte Gio seiner Herzensdame. Anschließend postete der 40-Jährige einige Bilder, die den bisherigen Verlauf ihrer Beziehung nachzeichnen – darunter einen Schnappschuss von ihrem allerersten Date, Hochzeitsfotos und einige Pics von der schwangeren Jana Ina.

"Ich schwöre dir, ich liebe dich heute noch mehr als vor fünf oder zehn Jahren. Es wird immer mehr", erklärte Giovanni am Ende des Postings. Er sei froh, dass Jana Ina und er immer zusammenhalten – egal was kommt. Was sagt ihr zu seinen Geburtstagsgrüßen? Stimmt ab!

Joern Pollex/Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella in Hamburg

Alexander Hassenstein/Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella 2008

Instagram / giovannizarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella auf den Malediven

