Mitternachtssnack für das Supermodel! Am Montag besuchte Kendall Jenner (23) die British Fashion Awards in London in einem goldglänzenden Kleid mit hohem Beinschlitz. Die transparente Kreation ließ ihre schlanke Figur sehr deutlich erkennen. Eine strikte Diät muss sie dafür aber scheinbar nicht halten, wie der Kardashian-Spross noch in der gleichen Nacht bewies: Nach der Verleihung gönnte sich Kendall eine Portion Fast Food.

Kendall wurde Montagnacht in einem McDonald’s gesichtet, in dem sie sich mit einer Freundin einen schnellen Snack bestellte. Die 23-Jährige schlüpfte für den Burger-Schmaus in einen lässigeren Look, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. In einem langen, schwarzen Ledermantel, Rollkragenshirt, ausgestellter Blue Jeans und geschlossenen Heels lehnte sie wartend am Tresen und plauderte mit ihrer Begleitung.

Die Essenspause im Fast-Food-Restaurant war mehr als verdient, denn Kendalls Nacht war nach den British Fashion Awards, an denen sie nur als Gast und nicht als Nominierte teilnahm, noch nicht vorbei. Nach der Preisverleihung machte sie laut Daily Mail Halt bei einer Privatparty im Belsize Park.

Will / MEGA Kendall Jenner (re.) bei McDonalds in London

Anzeige

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Kendall Jenner bei den British Fashion Awards 2018 in London

Anzeige

Splash News Kendall Jenner auf dem Catwalk der Victoria's Secret Fashion Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de