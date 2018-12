Neuer Stoff für alle Stranger Things-Fans: Bis zum Sommer 2019 müssen sich Serienjunkies noch gedulden. Erst dann soll die dritte Staffel des Mystery-Hits rund um die mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Elfie und ihrer Clique bei Netflix zu sehen sein. Jetzt haben die Serienmacher aber schon ein vorweihnachtliches Geschenk geschnürt: Ein neuer Teaser heizt die Vorfreude weiter an – und lädt zu Spekulationen ein!

Aufregendes Bildmaterial wird in dem etwa 60 Sekunden langen Clip nicht gezeigt. Nur Nahaufnahmen des "Stranger Things"-Schriftzuges sind zu sehen und im Hintergrund läuft die markante Titelmusik und verursacht Gänsehaut-Atmosphäre. Doch im Teaser werden die Fans nicht nur in Stimmung gebracht, auch die einzelnen Titel der neuen Serienfolgen werden angekündigt! Es sind genau acht – und sie tragen die Namen "Suzie, Do You Copy?" (Suzie, hörst Du mich?), "The Mall Rats" (Die Ratten im Einkaufszentrum), "The Case Of The Missing Lifeguard" (Der Fall des verschwundenen Rettungsschwimmers), "The Sauna Test" (Der Saunatest), "The Source" (Die Quelle), "The Birthday" (Der Geburtstag), "The Bite" (Der Biss) sowie "The Battle Of Starcourt" (Die Schlacht von Starcourt). Außerdem heißt es, die Ereignisse spielen im Sommer 1985.

Die Folgentitel lassen natürlich viel Raum für Fantasie. Schon der erste Teaser verriet nichts Konkretes über die nahenden Ereignisse in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins. Denn der zeigte nur Retro-Aufnahmen von einem Kaufhaus – mit dem Namen "Starcourt".

Tommaso Boddi / Getty Images Der "Stranger Things"-Cast bei einer Golden Globes-Afterparty

Jackson Davis / Netflix Die "Stranger Things"-Stars bei Dreharbeiten zur 2. Staffel

Getty Images / Frazer Harrison Der "Stranger Things"-Cast mit Netflix CCO Ted sarandos und VP Cindy Holland

