Schnipp, schnapp, Haare ab! Hailey Bieber (22) hat sich ihren Ehemann offenbar zum Vorbild genommen. Ende Oktober hatte Justin Bieber (24) kurzen Prozess gemacht und sich überraschend von seiner Zottelfrisur getrennt. Seitdem trägt der Sänger fast Glatze. Eine ganz so radikale Veränderung machte seine Gattin zwar nicht durch, doch auch das Model hat Haare gelassen! Haileys lange Mähne ist jetzt nämlich Geschichte. Das Ergebnis des Friseurbesuchs teilte die 22-Jährige trotz Social-Media-Pause mit ihren Fans auf Instagram!

Von brust- bis schulterlang: Vor Kurzem trennte sich die Blondine von mehreren Zentimetern ihrer Mähne. In ihrer Insta-Story zeigte Hailey ihrer Community ein Bild von ihrem kinnlangen Bob. "Abgeschnitten", schrieb sie zum haarigen Ergebnis. Bereits am Dienstag wurde die Beauty vor dem Stamm-Friseur des Paares in New York City erwischt. Im Cutler Salon hatte sich in der Vergangenheit bereits Justin an den Haarstylisten seines Vertrauens gewandt.

Auch deutsche Promis wie Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) oder Schauspielerin Janina Uhse (29) folgten dem schnittigen Trend. Sie legten vor wenigen Monaten einen ähnlichen Styling-Wechsel wie Hailey hin. Welche Frisur der Bieber-Liebsten gefällt euch besser? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York City

Instagram / haileybieber Hailey Bieber nach einem Haarschnitt

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der 1Live Krone in Bochum

