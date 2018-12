Hailey Bieber (22) will sich derzeit auf positive Dinge konzentrieren. Spätestens seit das Model mit dem Popstar Justin Bieber (24) verheiratet ist, bekommt es viel Gegenwind im Netz. Als Justins Ex Selena Gomez (26) beispielsweise einen Nervenzusammenbruch erlitt, machten deren Fans Hailey dafür verantwortlich. Das möchte die 22-Jährige sich in nächster Zeit erst mal nicht mehr antun: Sie legt auf unbestimmte Zeit eine Instagram-Pause ein!

"Es ist so schön, sich mal von Instagram zu verabschieden. Immer, wenn ich eine Social-Media-Pause einlege, bin ich so viel glücklicher", stellte Hailey kürzlich in einem ausführlichen Statement zu ihrer Web-Auszeit in ihrer Instagram-Story fest. Das Netzwerk sei zwar eine tolle Plattform und eine gute Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu bleiben, aber die Negativität dort schreie sie zu sehr an. Sie wolle sich viel lieber auf ihre psychische Gesundheit, Beziehung und Karriere konzentrieren und könne auf ungebetene Kritik von Usern verzichten.

"In der Welt gibt es genug Hass und Schmerz. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr Negativität, Hass und Ausgrenzung", ergänzte die Laufsteg-Schönheit zudem. Viel lieber sollen ihre Follower mehr Liebe und Zuneigung zum Ausdruck bringen. Auch ihr Gatte meldet sich in den sozialen Medien mittlerweile eher selten zu Wort. Sein letztes Posting ist von Ende November – die Vorweihnachtszeit scheint auch er lieber nicht im Internet verbringen zu wollen.

Splash News Hailey Bieber in New York City

Splash News Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

Splash News Justin Bieber in Los Angeles

