Die US-amerikanische Komikerin Amy Schumer (37) beweist auch in ihrer turbulenten Schwangerschaft Humor – und nimmt sich selbst gern auf die Schippe. Vor Kurzem teilte die 37-Jährige mit ihren Fans im Netz ein Video, auf dem sie ihrer Schwangerschaftsübelkeit auf einer öffentlichen Toilette nachgeben musste. Nun scherzt die werdende Mutter, die aktuell im zweiten Trimester steckt, in einem aktuellen Post über ihren neu gewonnenen Babybauch.

"Lässt mich dieses Baby fett aussehen?", fragt Amy in ihrem neuen Instagram-Post – und macht sich dabei offenbar über die Sorgen vieler Promi-Mütter lustig, die während der Schwangerschaft sehr stark darauf bedacht sind, nicht außer Form zu geraten und einen perfekten Body zu behalten. Das Foto zeigt Amy in einem hautengen roten Kleid und Boots zusammen mit ihrer Schwester Kim, die einen grünen Trainingsanzug trägt. Diese Details über die Kleidung der beiden Frauen wären nur halb so wichtig, wenn die Komikerin nicht explizit darauf verweisen würde, dass sie “von Kopf bis Fuß Kleidung von Le Cloud” tragen würden.

Dabei handelt es sich um die eigene Modelinie von Amy, die in diesen Tagen releast wird und die die werdende Mutter zusammen mit der Stylistin Leesa Evans entworfen hat. Laut Daily Mail beschreibt die Komikerin ihre Kollektion so: "Wir machen schöne, bequeme und tragbare Kleidung, die sich an echte Frauen richtet." Die Teile seien ursprünglich aus Amys Liebe zu Jogginghosen und Trainingsanzügen entstanden.

Splash News Amy Schumer, Schauspielerin

Splash News Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer bei der "Snatched"-Premiere 2017 in New York City

