Ist Sylvie Meis (40) etwa frisch verliebt? Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (35) hat die Moderatorin nicht wirklich Glück mit den Männern. Seit dem Sommer dieses Jahres ist sie nun wieder offiziell auf dem Single-Markt und definitiv in Flirt-Laune. Erst kürzlich erklärte die gebürtige Niederländerin, dass sie eigentlich immer date. Hat sie dabei nun ihren Mr. Right gefunden? Ein niedliches Kuschel-Selfie lässt vermuten, dass die Beauty einen neuen Freund hat.

Auf ihrem Instagram-Account postete Sylvie am Donnerstagabend ein Foto, auf dem sie sich breit lächelnd an einen bisher unbekannten Mann schmiegt. Den Schnappschuss kommentiert sie lediglich mit einem Herz-Emoji. Klar, dass ihre Follower da ihre eigenen Schlüsse ziehen. "Ich gönne dir dein Glück und hoffe, dass du den Richtigen gefunden hast", kommentiert ein User. Andere überhäufen die Sylvies Dessous Models-Chefin bereits mit Glückwünschen. Für die Community des TV-Gesichts ist es also klar: Sylvie und ihr Schmusepartner sind ein Paar. Laut Bild-Informationen soll es sich dabei um den Filmproduzenten Bart Willemsen handeln.

Die 40-Jährige äußerte sich bisher nicht zu den Liebes-Spekulationen ihrer Fans. Aber rein optisch dürfte der Blondschopf durchaus dem Beuteschema der Wäsche-Designerin entsprechen. Dabei hatte ihr ihr Das Supertalent-Kollege Dieter Bohlen (64) doch geraten, sich mal nach einem anderen Typ Mann umzuschauen.

Timm, Michael Sylvie Meis beim Place to B Influencer Award

Getty Images Sylvie Meis beim Bambi 2018

Getty Images Sylvie Meis und Dieter Bohlen

