Kader Loth (45) ist wieder da – und sieht ganz anders aus: Der Reality-TV-Star ist bereits seit 20 Jahren im Showgeschäft; genauso lange trägt sie ein und dieselbe Frisur. Die lange, pechschwarze Mähne ist neben ihrem dunklen Lidstrich und auffälligem Make-up längst zu ihrem Markenzeichen geworden. Doch jetzt überraschte die Beauty türkischer Abstammung bei einem Red Carpet Auftritt mit einem neuen Look. Kaders Fans feierten sie für diese Typveränderung!

Zu der Premiere von "Flashdance – Das Musical" erschien die Society-Lady von Kopf bis Fuß im 80er-Jahre-Look. Ihre dramatisch geschminkten Augen kamen durch ihren neuen Pony noch besser zur Geltung. Außerdem trug sie eine schwarze High-Waist-Hose, kombiniert mit einem pinkfarbenen Oberteil mit Animalprint. Den Auftritt der Trash-Queen kommentierte ein User auf Instagram: "Der Pony steht dir sehr gut". Ein anderer schrieb zu dem Foto, das sie auf ihrem Social-Media-Kanal gepostet hatte: "Wow, du bist der absolute Wahnsinn."

Worüber sich ihre Anhänger aber am meisten freuten, war die Rückkehr der 45-Jährigen in die Öffentlichkeit. Nachdem bekannt geworden war, dass sich Kader die Gebärmutter entfernen lassen musste und danach sogar in eine Depression verfiel, wurde es ruhig um die TV-Bekanntheit. Umso schöner ist es, dass sie jetzt wieder da ist – mit neuer Frisur und neuem Lebensmut.

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Show-Darstellerin

Anzeige

WENN.com Kader Loth beim AEDT Sommerfest

Anzeige

Ralf Succo/WENN.com Kader Loth, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de