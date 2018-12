Ginger Costello heizt ihrem Bert Wollersheim (67) so richtig ein! Erst vor einigen Wochen stellte sich das Ex-Nacktmodel in einem freizügigen Weihnachts-Outfit zur Schau und auch sonst zieht die neue Ehefrau des Reality-TV-Stars gerne mal blank. Mit mehr Stoff am Körper weiß sie ihre Reize ebenfalls deutlich einzusetzen. Diese Woche schlüpfte sie in eine sportliche Garderobe – und posierte ohne BH unter ihrem Shirt!

Am Donnerstag meldete sich Bert auf Instagram mit einem Pärchen-Schnappschuss vom Golfplatz. In sonniger Atmosphäre präsentierte sich seine Gattin in einem Polo-Shirt mit weißem Rock. Unter dem Oberteil deutlich zu erkennen: ihre Nippel. Das fiel auch den Followern direkt ins Auge – sie meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. "Ginger, ich kann nur auf das eine gucken", "Bert, du solltest mit deiner Frau mal wieder shoppen gehen und ihr einen schönen BH kaufen", lauteten nur einige der vielen Reaktionen auf das Foto.

Dass sich seine Gattin gerne sexy zeigt, hat sie bereits des Öfteren bewiesen. Im Oktober hatte Ginger für Bert sogar einen aufreizenden Striptease hingelegt, den der ehemalige Puffbesitzer dann gleich auf seinem Social-Media-Account teilte. "Auf dem Video ist nichts zu sehen, außer dem wunderschönen Po meiner Frau", schrieb er dazu.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello im Weihnachts-Outfit

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, Ehefrau von Bert Wollersheim



