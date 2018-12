Vor den kleinen Problemen des Mama-Daseins ist niemand sicher! Die eigene Mutter kann da oft eine große Hilfe sein – oder aber die breite Öffentlichkeit. Wer wie Johanna Klum (38) auf Instagram knapp 67.000 Follower erreichen kann, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den ein oder anderen Expertenrat bekommen. Das dachte sich die 38-Jährige wohl auch und bat ihre Fan-Gemeinde um Hilfe, was sie gegen den wunden Po ihres Sohnes machen könne.

Auf Instagram postet die Moderatorin ein süßes Bild mit ihrem Kleinen. Dazu berichtet sie von gleich zwei Problemchen, die das Älterwerden ihres Sohnes so mit sich bringt. Nummer eins: Er bekommt seine ersten Zähne – das raubt Johanna regelmäßig den Schlaf. Nummer zwei: Sein Windelverbrauch: "Er macht so sieben bis zehn große Geschäfte am Tag. Und hat deshalb einen tierisch roten Po", schreibt die 38-Jährige und fragt auch gleich um Rat: "Habt ihr Tipps was hilft? Hausmittel? Abwegige Ideen? Ich nehme alles!!" Auf Antworten muss die zweifache Mutter nicht lange warten. Von der klassischen Wundsalbe über Schwarzteebeutel und trocken föhnen bekommt Johanna so einige Ratschläge. Auch zu Kartoffelmehl oder dem Verzicht auf Zitrusfrüchte wird ihr geraten.

Die Sängerin und Moderatorin ist Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter kam 2015 zur Welt, ihr Sohn ist sechs Monate alt. Ihren Mann hat sie 2017 geheiratet – der meidet jedoch das Rampenlicht.

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

Anzeige

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihren beiden Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de