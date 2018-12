Chethrin Schulze (26) geht ganz schön die Düse! Am heutigen Freitag starten die "ProSieben Wintergames" und die TV-Beauty musste nun offenbar ganz spontan einspringen. Zusammen mit ihrem Team-Partner Lucas Cordalis (51) wird sie sich im Kajak die holprige Schneepiste herunterstürzen – und die hat es bewiesenermaßen ganz schön in sich: Nach den Verletzungen von Schlager-Star Jürgen Milski (55) und Schauspieler Raúl Richter (31), scheint jetzt auch TV-Moderatorin Evelyn Weigert auszufallen. Deshalb muss nun Chethrin ran.

Keine Sorge, Evelyn ist wohlauf! Doch angesichts der Unfallquote während des Trainings stieg die Fernsehreporterin freiwillig aus. Für sie geht nun also Chethrin an den Start und die hat richtig Bock. "Ich bin definitiv nervös, aber ich liebe sowas und was kommt, das kommt.", erklärte sie kurz vor dem Start im Interview mit Matze Knop (44). Und tatsächlich ging sie im Duell gegen Jana Julia Kilka als Siegerin hervor – und das, obwohl sie fast die gesamte Strecke rückwärts herunter schlitterte.

Chethrins neuer Freund Marco Mirwald war schon im Vorfeld der festen Überzeugung, dass die ehemalige Love Island-Teilnehmerin sich gut schlagen wird. Kurz vor der Übertragung meldete sich das Paar via Instagram-Story bei seinen Fans. "Du wirst das schon gut machen. Das hat man ja schon im Training gesehen", erzählte der Dortmunder.

