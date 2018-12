Für Ariana Grande (25) geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Mit ihrer neuen Single nimmt sie nun Abschied von den harten Monaten, die hinter ihr liegen. Den Song "Imagine" kündigte die Sängerin am Dienstag im Netz groß an und verriet, dass der Text "schrecklich persönlich" sein würde. Seit wenigen Stunden ist das Lied nun draußen und die Fans spekulieren: Verarbeitet sie darin die geplatzte Verlobung mit Pete Davidson (25)?

In ihrem Lied "Imagine" besingt sie offenbar Szenen einer Beziehung: "Stell dir so eine Welt vor. Wir sind wach, bis ich auf deiner Brust einschlafe. Ich liebe es, wie mein Gesicht perfekt an deinen Hals passt. Warum kannst du dir so eine Welt nicht vorstellen?", lauten einige Textzeilen. Unter dem YouTube-Video diskutieren die Follower deshalb wild: Besingt Ari hier die Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Pete Davidson?

Einige Twitter-Nutzer sind sich jedoch einig: "Imagine" handelt von der Liebe zu ihrem verstorbenen Ex-Freund Mac Miller (✝26)! "Seltsam: Wusstet ihr, dass Mac Miller ein Tattoo mit dem gleichen Namen hatte wie Ariana Grandes 'Imagine'-Song?", fragte ein Fan. Der Rapper ist im September an einer Überdosis gestorben, nachdem sich Ariana und er nur wenige Monate zuvor getrennt hatten. Auch ihre Beziehung zu Pete Davidson währte nur kurz: Das Paar verlobte sich im Juni und ging bereits im Oktober wieder getrennte Wege.

Doug Peters / Empics / ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

SplashNews.com Mac Miller und Ariana Grande 2016 in New York City

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der Beerdigung von Aretha Franklin

Anzeige

Was glaubt ihr, handelt der Song von Pete oder von Mac? Das passt eher zu Pete Es geht eindeutig um Mac Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de