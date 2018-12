Sie muss nicht solo antreten! Am Freitag und Samstag finden zum ersten Mal die "ProSieben Wintergames" statt. Das TV-Event, bei dem 16 Promis in acht Teams in sportlichen Wettbewerben gegeneinander kämpfen, musste nach den Vorbereitungen allerdings einige verletzungsbedingte Ausfälle verzeichnen. Mit Martin Kesici (45) wurde jedoch schnell Ersatz für den verletzten Jürgen Milski (55) gefunden. Genauso muss auch Jana Julie Kilka (31) nach dem Schulterbruch ihres Team-Partners Raúl Richter (31) nicht alleine an den Start gehen: Bachelorette-Macho Aurelio Savina (40) rückt für Raúl nach!

Der 40-Jährige bestätigte seine kurzfristige Teilnahme nun gegenüber Bild. Die Dreharbeiten für das Intro der Sendung habe der ehemalige Dschungelcamper bereits abgeschlossen – zum Üben bleiben ihm allerdings nur noch wenige Stunden. Doch obwohl sich Aurelio im Gegensatz zu seinen Mitstreitern nicht lange vorbereiten konnte, ist er zuversichtlich: "Leider hatte ich kein Training und muss am Freitag um 20:15 Uhr live an den Start [...] Den Nachmittag werde ich nutzen, um mich mit dem Kajak und der schnellen Strecke anzufreunden."

Neben Aurelio und Jana wagen sich noch weitere prominente Duos auf den schneebedeckten Parcours: Neben den YouTubern Kelly MissesVlog (25) und Rewinside, dem Schlager-Traumpaar Stefan Mross (43) und Anna-Carina Woitschack (26) sind auch die Bachelor-Allstars Jessica Paszka (28) und Paul Janke (37) dabei.

Instagram / aurelio_savina_aure Aurelio Savina in St. Anton am Arlberg

AEDT / WENN.com Moderatorin Jana Julie Kilka

ProSieben/Willi Weber Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die ProSieben Wintergames“

