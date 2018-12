Es war ein turbulentes Jahr für Cardi B (26)! Charterfolge, die Geburt ihrer Tochter Kulture und zuletzt die Trennung von ihrem Mann Offset (27) hielten die Sängerin ständig auf Trab. Dazu kam ein Streit mit ihrem ehemaligen Manager Klenord "Shaft" Raphael. Beide verklagten sich gegenseitig auf mehrere Millionen. Cardi B wirft ihm unter anderem vor, er sei verantwortlich für das Ende ihrer Beziehung mit Offset.

Der Streit zwischen der 26-Jährigen und ihrem Manager beschäftigt die Gerichte schon länger. Shaft behauptet, Cardi habe ihn aufs Abstellgleis geschoben, nachdem er sie berühmt gemacht hatte und verklagte sie wegen Vertragsbruch auf 10 Millionen Dollar. Diese wiederum sagt, Shaft habe ihr Vertrauen missbraucht und versuchte alles in ihrem Leben zu kontrollieren, auch ihre Beziehung zu Rapper Offset, die später zu Bruch ging. Also klagte sie zurück – und fordert 15 Millionen. Für die Auseinandersetzung wurde nun ein Gerichtstermin festgesetzt. Laut TMZ soll Cardi ihre Aussage am 12. März des kommenden Jahres tätigen.

Der Streit mit ihrem Manager ist wohl nicht der einzige Gerichtstermin, der im kommenden Jahr auf Cardi B zukommt. Gegen die Rapperin läuft derzeit noch ein Verfahren wegen Körperverletzung. Beim ersten Termin in dieser Sache glänzte die Angeklagte allerdings mit Abwesenheit.

ImagePressAgency/face to face/ActionPress Offset und Cardi B bei den American Music Awards 2018

Theo Wargo/Getty Images for NYFW: The Shows Offset und Cardi B auf der New York Fashion Week im September 2018

Getty Images Cardi B in Los Angeles 2018

