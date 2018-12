Diese Trennungs-News kommen völlig unerwartet: Cardi B (26) und Rapper Offset (26) sind nicht mehr zusammen! Dabei wurden die beiden Ex-Turteltauben erst vor fünf Monaten Eltern. Im Juli kam ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Bereits im vergangenen Jahr im September hatten die zwei Musiker ihre Liebe mit einer Hochzeit besiegelt – doch wie sich jetzt herausgestellt hat, war diese Ehe nicht für die Ewigkeit gemacht.

Das Liebes-Aus verkündete die "I Like It"-Interpretin selbst auf ihrem Instagram-Account. In einem kurzen Video sprach die Musikerin direkt zu ihren Followern: "Es hat einfach nicht zwischen uns geklappt. Niemand ist schuld, aber wir sind nicht mehr zusammen." Bis es zu einer Scheidung kommt, könne es allerdings noch eine Weile dauern, erklärte die 26-Jährige weiter. Zusätzlich zu dem Social-Media-Beitrag veröffentlichte Cardi einen Clip in ihrer Insta-Story, in dem zu sehen ist, dass sie keinen Ring mehr trägt.

Warum es zur Trennung zwischen den beiden Rap-Größen gekommen ist, ist nicht bekannt. Erst vor Kurzem hatte Offset seine Liebe zu seiner nun Ex-Ehefrau noch mit einer Louis Vuitton-Tasche demonstriert, auf dem das Antlitz der Musikerin abgebildet ist.

MEGA TheMegaAgency.com Cardi B und Rapper Offset verlassen einen Club in Hollywood

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B, Rapper

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de