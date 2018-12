Diese Weihnachtsüberraschung ging schief! Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin hatte sich für die besinnlichste Zeit des Jahres etwas ganz besonderes ausgedacht: Von Mitte Dezember bis Anfang Januar treten in der deutschen Niederlassung der Ausstellung Schauspieler auf, die sich mithilfe von Wachsmasken in Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) verwandeln. Die Besucher können in den kommenden Wochen Fotos mit den Live-Figuren machen – aber wollen sie das überhaupt? Bei den Usern kommt das royale Couple aus Wachs nämlich nicht besonders gut an!

Ganz im Gegenteil! Die Promiflash-Leser finden die verkleideten Schauspieler eher zum Gruseln: "Beide Figuren sind schlecht – furchtbar ungelungen", "Überhaupt keine Ähnlichkeit vorhanden" und "Etwas unheimlich, besonders Harry", lauten unter anderem drei Kommentare zu den lebendigen Wachsfiguren auf der Facebook-Seite von Promiflash. Das mediale Echo fällt ebenfalls nicht positiv aus: Das US-amerikanische Magazin Instyle beschreibt das Schauspiel unter anderem als "gruselig" und "verstörend".

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Madame Tussauds zwei Live-Figuren in Gestalt von Meghan und Harry unter die Leute mischt. Bereits im September dieses Jahres schlüpften zwei Schauspieler in die Masken der Ex-Suits-Darstellerin und ihres Ehemanns und sorgten in den Straßen von London für offene Münder.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan als Live-Figuren bei Madame Tussauds

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry als Live-Figuren

Anzeige

Getty Images Live-Figuren von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de