Dass sie unter den englischen Royals eher ein unkonventionelles Paar sind und sich nicht an ganz so strikte Regeln halten müssen, ist kein Geheimnis. Doch jetzt staunten Fans von Prinz Harry (33) und seiner Liebsten Meghan (37) nicht schlecht. Die beiden sorgten auf den Straßen Londons für eine gehörige Portion Verwirrung und Unglauben. Sind das wirklich die adligen Turteltauben, die da im Park spazieren gehen und Hand in Hand durch die Stadt schlendern? Nicht ganz...

Sogenannte Live-Figuren vom Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds haben jetzt in der britischen Hauptstadt für offene Münder gesorgt. Unter aufwendigen und äußerst detailgetreuen Masken steckten zwei Schauspieler, die in die Rolle des seit Mai verheirateten Pärchens schlüpften. "Unsere Live-Figuren von Harry und Meghan haben bereits viele Besucher unterhalten, seitdem wir sie Anfang des Jahres vorgestellt haben", sagte der Madame Tussauds-Manager Steve Davies in Bezug auf die Aktion gegenüber The Mirror. Anlass genug, die beiden also noch einmal für eine Werbeaktion der besonderen Art loszuschicken.

Vor wenigen Wochen sorgten zwei Darsteller als Live-Figuren schon beim Britain's Got Talent-Finale für Aufsehen. Dort saßen Fake-Harry und Fake-Meghan auf einmal im Publikum. Eine bessere Werbung kann es vermutlich nicht geben.

Action Press / Empics/Empics Live-Figuren von Madame Tussauds von Prinz Harry und Herzogin Meghan

John Rainford/WENN Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch in einem Sportstadion in Dublin

