Happy Birthday, Reign (4) und Mason Disick (9)! Die beiden Söhne von Kourtney Kardashian (39) feiern am Freitag beide Geburtstag: Während der jüngste Spross der Reality-TV-Beauty erst süße vier Jahre alt wird, ist sein großer Bruder mit neun schon fast ein Teenager. Zu ihrem Ehrentag durften sich die Jungs bereits über Social-Media-Glückwünsche ihres Papas Scott Disick (35) freuen – nun hat auch Oma Kris Jenner (63) einen herzzerreißenden Text veröffentlicht!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Anführerin des Kardashian-Jenner-Imperiums eine Collage, die aus sechs niedlichen Fotos ihrer zwei Enkel besteht. Dazu schrieb die 63-Jährige emotional: "Alles Gute zum Geburtstag für meine wunderschönen Jungs Mason und Reign. Es macht mir so viel Freude, euch aufwachsen zu sehen. Ihr seid der größte Segen in unserem Leben und ich liebe euch so sehr!"

Ob die Brüder wohl an ihrem besonderen Tag mit der ganzen Familie Party machen? Derzeit dürfte die Stimmung zwischen Mama Kourtney und Papa Scott allerdings nicht ganz so rosig sein – denn Sofia Richie (20), die aktuelle Freundin des selbsternannten Lords, sei total eifersüchtig auf die Ex ihres Angebeteten, was angeblich auch für Spannung zwischen den Ehemaligen sorgt.

Instagram / kourtneykardash Reign und Mason Disick

Anzeige

Instagram / lettheworldbewithyou Reign und Mason Disick

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de