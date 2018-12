An ihrem Gewand funkelte eine Anstecknadel mit 214 wertvollen Steinen! Mit diesem edlen Schmuckstück gelang Königin Maxima (47) der Niederlande jetzt bei einem feierlichen Bankett ein echter Wow-Moment. An der Seite ihres Mannes König Willem-Alexander (51) präsentierte die royale Beauty nicht nur ihr schönstes Lächeln, sondern ehrte mit der Brosche auch die einstige Monarchin ihres Landes: Das Accessoire, das zuletzt Willem-Alexanders Großmutter Juliana vor über 30 Jahren getragen hatte, erstrahlte erstmals wieder an einer royalen Lady.

Bei einem Staatsbesuch des Präsidenten von Kap Verde in Amsterdam überzeugte die stilsichere Königin in einem asymmetrischen orange-roten Abendkleid von Claes Iversen, das sie laut Bunte in den vergangenen Jahren schon mehrfach angehabt hatte. Alle Augen waren jedoch auf ein kleines Detail an ihrem Schulterblatt gerichtet: ihre glitzernde Brosche der ehemaligen Königin Juliana.

Der geschichtsträchtige Schmuck stammt aus dem 19. Jahrhundert und gehörte damals Prinzessin Emma (Julianas Oma). Seit Anfang der 80er Jahre hat die Öffentlichkeit ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen.

MEGA König Willem-Alexander und Königin Maxima zu Besuch beim Präsidenten von Kap Verde

Dutch Press Photo/WENN.com Königin Maxima während eines Staatsbesuches des jordanischen Königspaares

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande bei ihrem Deutschland-Besuch

